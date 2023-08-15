ABD'de Kakao İthalatına Çocuk İşçi Yasaklama Davası Açıldı

ABD'de Uluslararası Hak Savunucuları Örgütü (IRA), çocuk işçi çalıştıran Batı Afrika ülkelerinden kakao ithalatının yasaklanması için federal dava açtı. Örgüt, çocuk işçilerin topladığı kakaoların ABD'nin ünlü çikolata markalarında kullanıldığına ilişkin kanıtların göz ardı edilmesi nedeniyle dava açtıklarını belirtti. Dünya kakao üretiminin büyük bir bölümünün Batı Afrika'da gerçekleştirildiği ve ABD'ye ihraç edildiği biliniyor.

ABD'de Uluslararası Hak Savunucuları Örgütü (IRA), çocuk işçi çalıştıran Batı Afrika ülkelerinden kakao ithalatının yasaklanması için federal dava açtı.

IRA tarafından açılan davada, federal hükümetin 1930'lu yıllardaki yasasının uygulanarak, çocuk işçi çalıştıran ülkelerden gelen ürünlerin ABD'ye girişinin yasaklanması talep edildi.

Örgüt dava açmalarının sebebinin, çocuk işçilerin topladığı kakaoların Hershey, Mars, Nestle ve Cargill gibi ABD'nin ünlü çikolata markalarında kullanılabildiğine ilişkin kanıtların Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) ve İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından göz ardı edilmesi olduğunu kaydetti.

CBP sözcüsü, çocuk işçiler tarafından toplanan kakaolar konusunda, "ticari bilgilerin saklı tutulması amacıyla bilgi veremeyecekleri" açıklamasını yaparken, dava hakkında yorum yapmadı.

IRA Başkanı Terry Collingsworth ise "ABD hükümeti yasaları uygulayarak Afrikalı çocuklara yönelik bu istismarı sona erdirebilir." ifadelerini kullandı

Dünya kakao üretiminin yüzde 70'inin Batı Afrika'da gerçekleştirildiği ve buradaki üretimin büyük bölümünün ise ABD'ye ihraç edildiği biliniyor.

Daha önce de dava açılmıştı

Çocuk yaşta Mali'den kaçırılarak Fildişi Sahili'ndeki kakao çiftliklerinde çalıştırılmaya zorlanan 6 Afrikalı tarafından Batı Afrika'da çocukların zorla çalıştırıldığı çiftliklerden kakao satın aldıkları gerekçesiyle gıda şirketleri Nestle ve Cargill'e açılan dava ise 2021'de ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Collingsworth, örgütün hukuk ekibinin Nestle ve Cargill'in ABD'de aldığı kararların, Fildişi Sahili'nde çocuk kölelerin kullanılmasına zemin hazırladığını savunan bir dava açacağını bildirmişti.