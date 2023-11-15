ABD'de İsrail'e Destek Gösterisi Düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington D.C'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki ve Hamas'ın rehineleri serbest bırakması için gösteri düzenlendi. İsrail destekçileri, National Mall Meydanı'nda bir araya geldi. Gösteriye bazı Kongre üyeleri de katıldı.

ABD'nin başkenti Washington D.C'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla tırmanışa geçen Yahudi karşıtlığına tepki ve Hamas'ın rehineleri serbest bırakması için gösteri düzenlendi.

"İsrail için Yürüyüş" adı altında ABD'nin çeşitli eyaletlerinden gelen İsrail destekçileri, başkentteki National Mall Meydanı'nda toplandı.

Kuzey Amerika Yahudi Federasyonu tarafından organize edilen gösteriye, ABD Kongresi Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson başta olmak üzere bazı Kongre üyeleri de katıldı.

Binlerce İsrail yanlısı gösterici, "Ateşkese hayır" sloganları atarken, bazı göstericilerin ellerindeki "Bırakın İsrail işini bitirsin" yazılı pankartlar dikkati çekti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da canlı video bağlantısıyla gösteriye katılarak konuşma yaptı.

Öte yandan, ellerinde Filistin bayraklarıyla National Mall yakınında toplanan siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudi grup ile İsrail yanlısı göstericiler arasında zaman zaman sözlü sataşmalar ve arbede yaşandı.

Siyonizm karşıtı Yahudi grup, İsrail aleyhine sloganlar atarken, gruptan bir gencin İsrail bayrağını parçalayarak yırtması dikkati çekti.

İki grup arasında gerginliğin artması üzerine bisikletli polisler etrafa güvenlik şeridi çekerek ortamı kontrol altına aldı.

Yaklaşık iki saat süren gösteri boyunca polis ve ulusal muhafız birliklerinin National Mall Meydanı etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.