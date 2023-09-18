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ABD'de ıslahevinde çıkan isyanın ardından kaçan 9 suçlu aranıyor

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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir ıslahevinde çıkan isyanın ardından kaçan 9 suçlu aranıyor. Suçluların 14 ila 18 yaşlarındaki erkek gençler olduğu belirtiliyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, bir ıslahevinde çıkan isyanın ardından kaçan 9 suçlu aranıyor.

Pensilvanya Eyalet Polisi David Beohm, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "14 ila 18 yaşlarındaki suçlu erkek gençler için tedavi programı hizmeti sağlayan Abraxas Akademisi'nden kaçan 9 genci aradıklarını" bildirdi.

Caernarvon Polis Departmanından yapılan açıklamada, ıslahevinde çıkan isyanın ardından eyalet ve yerel polisin olayları kontrol altına almaya çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, isyanın ardından ıslahevinden kaçan 9 suçlunun üstünde beyaz veya gri gömlek olduğu kaydedildi.

Bölge halkından kaçaklarla karşılaşmaları durumunda yetkilileri bilgilendirmeleri istenen açıklamada, isyanın ayrıntılara ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA / Dünya

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