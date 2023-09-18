ABD'de ıslahevi isyanı sonrası kaçan 9 suçlu yakalandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, bir ıslahevinde çıkan isyanın ardından kaçan 9 suçlu yakalandı.

Pensilvanya Eyalet Polisi David Beohm, yaptığı açıklamada, 14 ila 18 yaşlarındaki suçlu erkek gençler için tedavi programı hizmeti sağlayan Abraxas Akademisinden kaçan 9 kişinin yakalandığını belirterek gençlerin ifadesinin alınacağını bildirdi.

Kaçanlardan 4'ünün üşüdükleri ve yoruldukları için teslim olduğunu ifade eden Beohm, diğer 5 kişinin ise polisin bir araç hırsızlığı ihbarı almasının ardından kovalamaca sonrası yakalandığını aktardı.

Beohm, kaçakların iki ıslahevi çalışanının elinden anahtarları alıp buradan çıktıklarını ve muhtemelen çitlerin altından geçerek uzaklaştıklarını kaydetti.

İsyanın ayrıntılarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.