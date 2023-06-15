ABD'de ilk Müslüman kadın federal hakim atanması onaylandı

ABD'de Bangladeş kökenli hukukçu Nusrat Jahan Choudhury, New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesine hakim olarak atanması Senato tarafından onaylandı. Choudhury'nin ataması 49'a karşı 50 oyla kabul edildi ve ABD'deki ilk Müslüman kadın federal hakim olarak kayıtlara geçti.