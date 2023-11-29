ABD'de Hindistan vatandaşı suikast planlamakla suçlandı

NEW ABD'de Hindistan vatandaşı Nikhil Gupta, Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) yanlısı "Adalet için Sihler" (SFJ) hareketinin lideri Gurpatwant Singh Pannun'a suikast planlamakla suçlandı.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, Gupta'ya yöneltilen suçlamaların olduğu iddianameyi duyurdu.

Williams, iddianamede, Gupta'nın, Hint asıllı ABD vatandaşı Gurpatwant Singh Pannun'a "suikast planladığını" açıkladı.

İddianamede, söz konusu planın Hindistan'da "güvenlik yönetimi ve istihbarat" alanında çalıştığı öne sürülen bir devlet kurumu çalışanı tarafından "yönetildiği" ve bu kişinin, Gupta'yı "suikastı organize etmesi için işe aldığı" belirtildi.

Gupta'nın bir suikastçıya 100 bin dolar ödediği ve 30 Haziran'da Çekya'da gözaltına alındığı ifadeleri de iddianamede yer aldı.

Olay

İngiliz Financial Times Gazetesi, 23 Kasım'da, KLF yanlısı SFJ hareketinin lideri Gurpatwant Singh Pannun'a yönelik ABD'deki suikast girişiminin önlendiğini iddia etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'de yaşayan Sih lidere yönelik suikast girişimine Hindistan yönetiminin dahil olduğu endişesini eylülde Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ilettiği bildirilmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi de yaptığı yazılı açıklamada, ABD hükümetinin, Yeni Delhi yönetimiyle güvenlik endişelerini ve "organize suçlara karışanlar, silah kaçakçıları ve teröristler arasındaki bağa" ilişkin bilgileri paylaştığını belirtmişti.

Söz konusu güvenlik endişelerini incelemek için 18 Kasım'da üst düzey soruşturma komitesi oluşturulduğunu ifade eden Bagchi, "Hindistan'ın, bu tür bilgileri ulusal güvenlik çıkarlarını da etkilediği için ciddiye aldığını, ilgili birimlerin konuyu incelediğini belirtmiştik." demişti.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemenin yanı sıra Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan, KLF'yi "terör örgütü" olarak tanımlıyor.