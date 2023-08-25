ABD'de Hilary tropikal fırtınası nedeniyle Detroit Havalimanı su altında kaldı

ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit Metropolitan Havalimanı, Hilary tropikal fırtınasının yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle tünellerin su altında kalması sonucu geçici olarak kapatıldı. Yağışlar ayrıca elektrik kesintilerine ve otoyolların su altında kalmasına sebep oldu.