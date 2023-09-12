ABD'de hapishaneden kaçan firari silah çaldı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, 31 Ağustos'ta hapishaneden kaçan Brezilya kökenli 34 yaşındaki Danelo Cavalcante'nin yakalanması için arama çalışmaları sürerken, polis firarinin uzun namlulu silah çaldığı konusunda uyarıda bulundu.

USA Today'in haberine göre, eyalet polis yetkilileri, iki haftadır kaçak olan mahkum Cavalcante ile ilgili son gelişmeleri basın toplantısında açıkladı.

Cavalcante'nin dün akşam 22.00 sularında Chester County'deki bir evin garajından fener ve dürbünle donatılmış 22 kalibrelik bir tüfek çaldığı bildirildi.

Ev sahibinin hırsızlık yapan firariye tabancayla ateş ettiği ancak mahkumun yaralandığına dair iz bulunamadığı dile getirildi.

Cavalcante'nin silahlı ve son derece tehlikeli olduğu belirtilirken, bölge sakinlerine evlerde kalınması, kapı ve pencerelerin kapatılması ve araçların güvenli alana alınması uyarısı yapıldı.

Cinayetten müebbet hapse çarptırılmıştı

Cavalcante, Nisan 2021'de eski kız arkadaşını öldürmekten müebbet hapse çarptırılmış, 31 Ağustos'ta Pensilvanya eyaletinin Chester bölgesindeki hapishaneden kaçmıştı.

Daha önce "eski çete üyesi" olduğu ifade edilen Cavalcante'nin, 2017'de Brezilya'da kendisine borcu olan bir kişiyi öldürmekten arandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Bölge savcılığı ofisinin Facebook üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Cavalcante, eski kız arkadaşını, "Brezilya'da cinayetten arandığını öğrenmesinin ardından kendisini polise ihbar edeceğini söylemesi" üzerine iki küçük çocuğunun önünde bıçaklayarak öldürmüştü.

Arama çalışmalarını sürdüren polis, Cavalcante'nin "Pensilvanya'dan kaçmak için yeterli kaynağı" olmadığını, arama çalışmalarının firari mahkum tarafından çalındığı düşünülen bir minibüsün bulunduğu bölgede devam ettiğini bildirmişti.

Cavalcante'nin yakalanmasına yönelik bilgiyi sağlayanlara verilecek para ödülü 25 bin dolara çıkarılmıştı.

Firari mahkum Cavalcante'nin yakalanması için işbirliği yapmayan kız kardeşinin vize süresi dolduğu için sınır dışı edileceği, firari mahkuma yardım eden ya da yardım teklifinde bulunan kişilerin yargılanacağı aktarılmıştı.

Bir tanıdığıyla görüşmeye giden ve bu sırada kapı kamerasına yakalanan firari mahkumun sakalını keserek görünüşünü değiştirdiği belirtilmişti.