ABD'de hala kölelik dönemi davalarına atıf yapılıyor

ABD'de yapılan akademik çalışma, mahkemelerde hala hakim ve savcıların kendi görüşlerini desteklemek için kölelik dönemi davalarına atıf yaptığını ortaya koydu. Michigan Eyalet Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Yardımcı Doçent Justin Simard, ABD hukukçularının bugün hala kendi görüşlerini güçlendirmek için mahkemelerde, 'ya bir köle davasından alıntı yaptıklarını ya da ondan alıntı yapan bir davadan örnek getirdiklerini' ifade etti.

NEW ABD'de yapılan akademik çalışma, mahkemelerde hala hakim ve savcıların kendi görüşlerini desteklemek için kölelik dönemi davalarına atıf yaptığını ortaya koydu.

Ulusal Halk Radyosuna (NPR) konuşan Michigan Eyalet Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Yardımcı Doçent Justin Simard, "Sadece bir örnek vakayla bazı analizler yaptım ve yayınlanan tüm Amerikan davalarının yüzde 18'inin bir köle davasına çok benzer olduğu sonucuna vardım." dedi.

Simard, ABD hukukçularının bugün hala kendi görüşlerini güçlendirmek için mahkemelerde, "ya bir köle davasından alıntı yaptıklarını ya da ondan alıntı yapan bir davadan örnek getirdiklerini" ifade etti.

ABD mahkemelerinde görülmüş buna benzer yaklaşık 11 bin dava olduğu tespitini paylaşan Simard, hukukçuların, argümanlarını desteklemek için bu davalardan alıntı yaptığı yaklaşık bir milyon dosyanın varlığına işaret etti.

Simard, "Siyahiler için sonuçların hukuk sistemimizde daha kötü olduğu bir sır değil ve bu durum insanlara, hukuk sisteminin gerçekten adalet sağlayıp sağlamadığını sorgulamak için başka bir neden sunuyor." ifadesini kullandı.

Bazı siyahi bilim adamlarının, ABD'de özgürleşmenin hakiki manada hiçbir zaman gerçekleşmediği yönündeki görüşünü anımsatan Simard, "Sanırım ben de bu konuda aynı şekilde düşünüyorum." dedi.

Amerikan Barolar Birliği verilerine göre ABD nüfusunun yüzde 13,4'ünü oluşturan Afro-Amerikanların avukatlar arasındaki oranı yüzde 5'e karşılık geliyor.