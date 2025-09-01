ABD'de Gözaltındayken Hayatını Kaybeden Türk Bisikletçi Musa Çetin
New York'ta gözaltında rahatsızlanan Musa Çetin, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olayın aydınlatılması için Türk toplumu ve arkadaşları yetkililere çağrıda bulundu.
ABD'de gözaltındayken rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Türk bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin, hayatını kaybetti.
ABD'nin New York kentinde gözaltındayken rahatsızlanan ve Bellevue Hastanesi'ne kaldırılan Türk bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin'in yaşamını yitirdiği bildirildi. Çetin'in ölüm haberi üzerine hastane önünde toplanan arkadaşları ve Türk toplumundan bazı üyeler, yetkililere olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya