ABD'de gözaltına alınan Cumhuriyetçi milletvekili kefaletini babası ve halasıyla sağladı

ABD'de dolandırıcılık, kara para aklama ve yanlış beyanlarda bulunma gibi suçlamalarla gözaltına alınan Cumhuriyetçi milletvekili George Santos'un kefaletini babası ve halası sağladı. Kefalet şartlarına göre, kefiller sadece sanığın serbest bırakılma koşullarına uymaması halinde mali olarak sorumlu olacaklar.

NEW ABD'de, dolandırıcılık, kara para aklama, seçim kampanyası sırasında yalan ve yanlış beyanlarda bulunma gibi suçlamalarla gözaltına alındıktan sonra 500 bin dolar kefaletle serbest bırakılan Cumhuriyetçi milletvekili George Santos'a kefalet garantisini babası ve halasının verdiği ortaya çıktı.

Mahkeme tarafından kamuoyuna açıklanan belgede, Santos için babası Gercino dos Santos ile halası Elma Santos Preve'nin kefil olarak imza attığı görüldü.

Kefalet şartlarına göre, babası ile halasının Santos'un serbest kalması için herhangi bir fon veya malvarlığı güvencesi sağlamadığı, yalnızca sanığın serbest bırakılma koşullarına uymaması halinde mali olarak sorumlu olacakları kaydedildi.

8 Kasım 2022 ara seçimlerinde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, "elektronik dolandırıcılık", "kara para aklama", "kamu fonlarının çalınması" ve "yanlış beyanda bulunma" gibi 13 ayrı suçlamadan 10 Mayıs'ta gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarılmıştı.

Santos, hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmiş ve 500 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Hakkındaki iddialar nedeniyle bir süredir soruşturma yürüten Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Santos'a mektup göndererek, kefaletiyle bağlantılı olarak birilerinden uygunsuz bir destek isteyip istemediğini öğrenmek için kefillerinin kimler olduğu yönünde bilgi talep etmişti.

Santos'un avukatı, açıklanması halinde kefillerin zarar göreceğini öne sürerek, bunun yerine müvekkilinin cezaevine girmeyi tercih edeceğini savunmuştu.