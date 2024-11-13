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ABD'de Gizli Belgeleri Sızdıran Asker 15 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

ABD'de Gizli Belgeleri Sızdıran Asker 15 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
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Ukrayna savaşıyla ilgili gizli askeri belgeleri sosyal medyada paylaşan Jack Teixeira, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Teixeira, yaptıkları için özür diledi ve tüm sorumluluğu üstlendi.

ABD'de Ukrayna savaşı ile ilgili gizli askeri belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle yargılanan Ulusal Hava Muhafızı Jack Teixeira, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ukrayna savaşı ile ilgili gizli askeri belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle yargılanan Ulusal Hava Muhafızı Jack Teixeira, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Teixeira, Ulusal Hava Muhafızları'nda görev yaptığı sırada, haritalar, uydu görüntüleri ve ABD müttefikleriyle ilgili istihbaratlar dahil olmak üzere bazı belgeleri edindi ve ardından bu belgeleri, sosyal medya platformlarında paylaştı. Paylaştığı belgeler arasında Ukrayna savaşıyla ilgili gizli bilgiler de bulunuyordu.

Teixeira, kararın açıklanmasından hemen önce yaptığı konuşmada, "Sebep olduğum tüm zararlar için üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Tüm sorumluluğun ve sonuçların yalnızca benim omuzlarımda olduğunu anlıyorum ve bunun getireceği her şeyi kabul ediyorum" ifadelerini kullandı. Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz sene aralık ayında olayla ilgili 15 personeli disiplin kuruluna sevk etti. Soruşturma çerçevesinde yayınlanan raporda, personellerin Texiera'nın 'istihbarat arama faaliyetlerinden' haberdar oldukları ve onu durdurmadıkları belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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