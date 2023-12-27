ABD'de Genç Seçmenler, Biden'ın İsrail'e Destek Verme Politikasından Memnun Değil

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri, hafızalardaki en kutuplaştırıcı siyasi çekişmelerden birine sahne olacağa benziyor. İsrail-Hamas savaşı sürerken, Başkan Joe Biden'ın Gazze'deki saldırılarında İsrail'e verdiği açık destek, onu genç seçmenlerle karşı karşıya getiriyor.

22 yaşındaki Abdul Osmanu, Başkan Joe Biden'a yeniden oy verebileceğinden emin değil. Bu tereddütü büyük ölçüde Biden yönetiminin Gazze'yi bombalamaya devam eden İsrail'e verdiği destekten kaynaklanıyor.

2021'de belediye meclisine seçilen Osmanu, "Barışsever siyah bir Müslüman olarak Filistinlilere yapılan baskıya tanık olmak korkunç. Birçok yönden buna yardım eden bir başkana oy vermek benim için vicdanen zor olur" diyor.

Connecticut'ta yaşayan genç seçmen BBC'ye yaptığı açıklamada, 2024 seçimlerinde üçüncü partiden bir adaya mı oy vereceği yoksa başkanlık pusulasını boş mu bırakacağı gibi seçenekleri düşündüğünü söyledi.

Ancak kendisi ve diğer pek çok genç seçmen eski başkan Donald Trump'ın yeniden seçilmesini istemediği için bu kararı vermek zor.

Osmanu gibi giderek artan sayıda genç Demokrat seçmen, İsrail ve Gazze'deki çatışma konusunda Başkan Biden'dan kopuyor görünüyor.

Biden'ın politikalarına karşı çıkmaları, onun 2020 seçimlerindeki önemli bir dayanağını riske atabileceğinden, bu durum Demokratlar için endişe kaynağı.

Geçtiğimiz iki ay boyunca genç seçmenler haberlerde ve sosyal medyada, Gazze'den gelen savaş ve yıkım görüntülerine tanık oldu. 2006'dan bu yana Hamas tarafından yönetilen Gazze'de Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarından hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bine yaklaştığını açıkladı.

Genç seçmenler hem bu açıklamaya hem de Biden'ın 7 Ekim'de Hamas ve müttefiki grupların İsrail'de 1200 kişiyi öldürmesinin ardından İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma çabasını açıkça desteklediğini söylemesine tanık oldular. Gazze'de tahminen 100 rehine bulunuyor.

BBC kamuoyu araştırmalarını inceledi ve ABD'nin dört yanından altı genç Demokrat seçmen ve organizatörle konuştu. Veriler ve görüşmeler, 2024 seçimleri öncesinde genç seçmenler arasında artan bir siyasi uyuşmazlık duygusuna işaret ediyor.

Biden'ın kampanya ekibi bu konuda yorum yapmayı reddetti.

Ancak New York Times/Siena'nın yakın zamanda yaptığı bir ankete göre ABD'de 18-29 yaş arası kayıtlı seçmenler İsrail yerine Filistin davasını desteklemeye daha yatkın olduklarını söyledi. Ankete göre, 18-29 yaş arası seçmenler İsrail'e ve Hamas'a karşı yürüttüğü karşı saldırıya eleştirel bakarken, daha yaşlı kuşaklar İsrail'e daha olumlu bakıyor.

Kayıtlı seçmenlerin yüzde 57'si Biden'ın çatışmayı ele alış biçimini onaylamasa da, en büyük itiraz genç seçmenlerden geliyor. Ankete göre 18-29 yaş arası seçmenlerin yüzde 72'si Biden'ın çabalarını onaylamıyor.

Iowa'da yaşayan 22 yaşındaki Anna Bosking, yine Biden'a oy vermeyi planlıyor. Ancak üniversitede Orta Doğu politikası dersi aldıktan, Gazze'den gelen sınıf arkadaşlarıyla konuştuktan ve sosyal medyada görgü tanıklarının anlattıklarını gördükten sonra Amerika'nın İsrail'le olan ilişkisine daha eleştirel yaklaşmaya başladığını söylüyor:

"Bu çatışmadan önce İsrail'in her zaman desteklediğimiz tutarlı bir müttefik olduğunu düşünürdüm ve bu konuda hiç sorun yaşamadım. Ama sanırım Amerikan halkı bu durumun tarihsel bağlamını göz önünde bulundurmak zorunda kaldı."

Bölünmenin olası nedenlerinden biri de genç Demokratların, özellikle de ilericilerin, Filistin devletinin kurulması davasını ABD'de sosyal adalet için verilen mücadelelerle ilişkilendirmeye daha yatkın olmaları.

Arizona eyaletindeki Maricopa'da Genç Demokratların 25 yaşındaki politika direktörü Michael Abramson, "İçinde bulunduğum pek çok örgüt Filistinlilerin yaşadıklarıyla güçlü bağlantılar kurdu ve onların mücadelesini yükseltmeye devam etmek istiyor" dedi.

Abramson Demokratlar için Arizona'nın önemli bir bölgesinde örgütlenme çalışmaları yürütüyor. Gençlerin Arizona'da diğer adaylar ve kürtaj gibi konular için oy kullanacağından emin olduğunu ancak kendisi gibi başkalarının da "kötünün iyisi" olarak adlandırdığı Demokrat adaya oy verip vermeyeceğinden emin olmadığını söyledi.

Demokratlar 2020 başkanlık seçimlerinde ve 2022 ara seçimlerinde kendilerini zafere taşımak için genç seçmenlerin katılımına bel bağlamıştı. Demokrat Parti, desteği arttırmak için gençlere ulaşma ve oy kullanmalarını sağlamak için milyonlarca dolar harcıyor.

Genç seçmenlerin hepsi Biden'ın İsrail'e yönelik tutumunu eleştirmiyor.

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde öğrenci olan 20 yaşındaki Jessica Schwab, Trump'ın yeniden seçilmesini istemediğini ve Biden'ın çatışmayı iyi idare ettiğini düşündüğünü belirtiyor.

"İsrail'in yanında duruyor ve onlara askeri malzeme ve savunma için genel fon sağlıyor. Ama aynı zamanda insani aralar istemesi ve Gazze'de can kaybını azaltmak için bir tür nefes alma alanı yaratması hoşuma gidiyor."

Biden'ın destekçileri ayrıca 2024 seçimlerine neredeyse bir yıl kaldığını ve Biden ile Trump arasında bir seçim yapılması halinde genç Demokratların partiye geri döneceğini savunuyor.

Voters of Tomorrow (Yarının Seçmenleri) adlı Z kuşağı seçmen destek grubundan Jack Lobel ise bunun "iki aday arasında bir seçim" olduğunu belirterek, "Başkan Biden'ın Gazze'ye yönelik politikaları bazı gençleri üzse de, bu onun ve Donald Trump'ın çok farklı iki insan olduğu gerçeğini değiştirmeyecek" diyor.