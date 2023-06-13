ABD'de Genç Çevre Aktivistleri Montana Eyaletine Dava Açtı

Yaşları 5 ile 22 arasında değişen 16 genç çevre aktivisti, iklim değişikliğine neden olan politikaların benimsenmesi nedeniyle Montana eyaletine dava açtı. Davanın ABD'de bu yöndeki ilk örnek olduğu belirtildi.

ABD'de genç çevre aktivistleri, iklim değişikliğine neden olan politikaların benimsenmesi nedeniyle Montana eyaletine dava açtı.

Yaşları 5 ile 22 arasında değişen 16 gencin iklim değişikliğinden kaynaklanan orman yangınları, artan sıcaklık ve kuraklık nedeniyle gördükleri fiziksel ve mental zarar iddiasıyla açtıkları davanın ABD'de bu yöndeki ilk örnek olduğu kaydedildi.

Aktivist gençlerin açtığı dava, fosil yakıt endüstrisini destekleme kararının ardından açıldı.

Davacı gençlerin avukatları, devlet yetkililerini fosil yakıtların kullanımının iyileştirilmesi için çalışma yürütmeye çağırırken, diğer eyaletlere de iklim değişikliğine karşı önemli bir mesaj vermeyi umut ettiklerini bildirdi.

Davacılardan 19 yaşındaki Grace Gibson-Snyder, "Montana eyaleti, vatandaşlarının ihtiyaçları yerine fosil yakıt kullanımını seçiyor." ifadelerini kullandı.

Davanın defalarca düşürülmesini talep eden Montana eyaleti yetkilerinin son başvurusu da geçen hafta Eyalet Yüksek Mahkemesince reddedildi.

1972 Eyalet Anayasası'ndaki "temiz ve sağlıklı bir çevre sürdürme" maddesine göre, yetkililerin dava sonucunda eyalet anayasasını ihlal ettiğine karar verilebileceği kaydedildi.