ABD'de etkili olan Hilary Tropikal Fırtınası nedeniyle John Wayne Havaalanı'na sert iniş yapan yolcu uçağı ağır hasar aldı. Uçakta ağır hasar meydana gelirken, yolcular ekipler tarafından tahliye edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

- ABD'de fırtına nedeniyle sert iniş yapan uçakta ağır hasar

CALİFORNİA - ABD'de etkili olan Hilary Tropikal Fırtınası nedeniyle John Wayne Havaalanı'na sert iniş yapan yolcu uçağı ağır hasar aldı.

ABD'de etkili olan Hilary Tropikal Fırtınası nedeniyle Alaska Airlines'a ait yolcu uçağı, California eyaletinde bulunan John Wayne Havaalanı'na sert iniş yaptı. Uçakta ağır hasar meydana gelirken, yolcular ekipler tarafından tahliye edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, uçağın piste iniş yaptığı sırada motorlarından birinin piste sürttüğü ve kıvılcımlar çıkardığı görüldü.