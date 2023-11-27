ABD'de Filistinli üniversite öğrencilerine silahlı saldırı

ABD'nin Vermont eyaletinde Filistinli 3 üniversite öğrencisine silahlı saldırı düzenleyen zanlı, suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu iddia etti.

ABD'nin Vermont eyaletinde Filistinli 3 üniversite öğrencisine silahlı saldırı düzenleyen zanlı, çıkarıldığı mahkemede kendisine yöneltilen ikinci derece cinayete teşebbüs suçlamalarını kabul etmeyerek, suçsuz olduğunu iddia etti.

ABD'nin Vermont eyaletinde Filistinli 3 üniversite öğrencisine silahlı saldırı düzenleyen 48 yaşındaki Jason J. Eaton, hakim karşısına çıktı. İkinci derece cinayete teşebbüsle suçlanan Eaton, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, suçsuz olduğunu iddia etti. Hakim, Eaton'ın kefalet hakkı olmadan tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Üniversite eğitimi için Filistin'in Batı Şeria bölgesinden ABD'ye gelen Hisham Awartani, Kinnan Abdel Hamid ve Tahseen Ahmed, dün Vermont eyaletinde yer alan Burlington kentinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Öğrencilerin aileleri saldırıyı nefret suçu olarak nitelendirmişti. - VERMONT