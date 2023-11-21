ABD'de Filistin yanlısı insan hakları örgütü tehdit edildi

ABD'nin Utah eyaletinde bir kişi, Washington'da adı açıklanmayan Filistin yanlısı insan hakları örgütünü tehdit etmekle suçlanıyor.

Mahkeme belgelerine göre, 62 yaşındaki Kevin Brent Buchanan, örgütü gün içerisinde birçok kez arayarak "Düşmansınız", "Takip ediliyorsunuz" ve "yürüyen ölü" gibi tehdit içeren mesajlar bıraktı.

Buchanan, Utah eyaletinde tehdit mesajlarına 31 Ekim'den 2 Kasım'a kadar devam etti.

Washington'da adı açıklanmayan örgütün, başka bir kurumun aracılığıyla mesajları bildirdiği, arama kayıtları takip edilerek belirlenen Buchanan'ın gözaltına alındığı kaydedildi.

Buchanan, 5 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar ceza gerektiren "eyaletler arası tehditte bulunmak" suçundan yargılanacak.