ABD'de federal yargıç, Trump'ın karşı hakaret davasını reddetti

ABD'de federal yargıç, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, E. Jean Carroll'a açtığı karşı hakaret davasını reddetti.

CNN'nin haberine göre, federal yargıç Lewis Kaplan, dün açıkladığı kararda, Trump'ın, cinsel taciz ve hakaretten sorumlu bulunması ve Carroll'a 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum olması sonrası Carroll'un CNN'e yaptığı açıklamalar nedeniyle açtığı karşı hakaret davasını geri çevirdi.

Karar, Carroll'un CNN'e, eski ABD Başkanı hakkında yaptığı açıklamaların yanlış olduğu veya "en azından büyük ölçüde doğru olmadığını" kanıtlayacak bilgi bulunmadığı gerekçesiyle alındı.

Caroll'un avukatı Roberta Kaplan, yaptığı açıklamada, "Mahkemenin, Donald Trump'ın karşı iddiasını reddetmesinden memnunuz." dedi.

Trump'ın avukatı Alina Habba ise "Kusurlu karara kesinlikle katılmıyoruz ve kısa sürede temyiz başvurusunda bulunacağız." ifadesini kullandı.

Yargıç Kaplan, daha önce Trump'ın yeni bir duruşma talebini de reddetmişti.

Carroll'a cinsel istismar davasında Trump "sorumlu" bulunmuştu

New York mahkemesinde jüri, "E. Jean Carroll" tarafından tecavüz ve hakaretle suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın cinsel tacizden "sorumlu" olduğu kararına varmıştı.

Jüri, Trump'ın, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar zarar tazminatı ödemesi gerektiğini bildirmişti.

Magazin dergisi yazarı Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine cinsel tacizde bulunarak tecavüz ettiğini 2019'da açıklamıştı.

Trump ise "O kadın benim tipim değil" diyerek iddiaları reddetmişti.