ABD'de Federal Hükümetin Uzun Süreli Kapanması Sona Erdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sona erdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törende, ABD'de federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısını imzaladı. Böylece ABD'de federal hükümetin en uzun süreli kapanması 43'üncü gününde sona erdi. Trump, yaptığı açıklamada, ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasından Demokratları sorumlu tutarak, "Bugün ülkemiz için harika bir gün, artık yeniden işe koyulabiliriz" dedi.