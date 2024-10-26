ABD'de Fast Food Zincirinde E.Coli Salgını: 1 Ölü, 75 Hasta

ABD'de ünlü bir fast food markasının restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, hastalanan kişi sayısının ise 75'e çıktığı açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ülkenin 13 eyaletinde fast food markasının ürettiği hamburgerlerde koli basili bakterisine rastlanmasıyla ilgili olarak, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Açıklamada, hastalanan kişi sayısının 75'e yükseldiği belirtilerek, 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Açıklamada, soruşturma kapsamında hamburgerlerde kullanılan soğan dilimlerinin kullanılmasının durdurulduğu ve durumun gözlemlendiği açıklandı.