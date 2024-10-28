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ABD'de Fast Food Salgını: E.Coli Bakterisi 13 Eyalette Tespit Edildi

ABD'de Fast Food Salgını: E.Coli Bakterisi 13 Eyalette Tespit Edildi
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ABD'de ünlü bir fast food markasının restoranlarında tespit edilen E.Coli bakterisi salgını 13 eyalete yayıldı. Bir kişi hayatını kaybetti, 75 kişi hastalandı.

ABD'de ünlü bir fast food markasının restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi salgını 13 eyalete yayıldı.

ABD'de 13 eyalete yayılan salgında E.Coli bakterisi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, hastalanan kişi sayısı ise 75'e çıktı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, E.Coli bakterisi nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta sayısı 22'ye yükselirken, Colorado'da yaşlı bir hastanın ölümünden sonra yeni bir ölüm bildirimi yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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