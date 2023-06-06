ABD'de düzensiz göçmen geçişleri yüzde 70 azaldı

NEW ABD'de düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. Madde" uygulamasının 11 Mayıs'ta sona ermesinden sonra sınırdaki yasa dışı geçişlerin yüzde 70 azaldığı belirtildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından açıklanan verilere göre, ülkenin güney sınırındaki düzensiz göçmen geçişleri azaldı.

Görevlilerin, sınırda 12 Mayıs'tan bu yana günde ortalama 3 bin 700 düzensiz göçmen ile karşılaştığı, bunun da göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran 42. Madde'nin kaldırılmasından sonra geçişlerin yüzde 70 azaldığı anlamına geldiği ifade edildi.

Geçişlerin azalmasında, 42. Madde'nin kaldırılmasından sonra yürürlüğe sokulan Meksika hükümeti ile ABD arasında yapılan düzensiz göçmenlerin sınırdan ülkelerine geri gönderilmesini öngören "8. Madde" anlaşmasının etkili olduğu değerlendirmesi yapıldı.

ABD vatandaşı olmayan 38 bin 400'den fazla kişi, 12 Mayıs-2 Haziran arasında ülkelerine geri gönderildi.

Bunların çoğunun Meksika sınırından geri çevrilen düzensiz göçmenler olduğu bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Abdullah Hasan, Twitter paylaşımında, "Siyasi uzmanlar ve Cumhuriyetçi milletvekilleri, 42. Madde'nin kaldırılması sonrası için hazırlıksız olduğumuzu iddia ettiler. Onların yanıldığını kanıtladık." ifadelerini kullandı.

"42. Madde" tartışması

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı"nı gerekçe göstererek "42. Madde" düzenlemesini uygulamaya koydu.

"42. Madde", insani koruma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin reddedilerek hızlıca Meksika'ya sınır dışı edilmelerini öngörüyordu.

Joe Biden yönetimi, "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın bir süre devamına karar verdi.

Cumhuriyetçi kesimin karşı çıkmasına rağmen, bu yıl "42. Madde" olarak bilinen Kovid-19 dönemi yetkilendirmesi 11 Mayıs'ta sona erdi, yetkililer tarafından güney sınırında düzensiz göçmenlere yönelik tedbirler sıkılaştırıldı.

Sınır devriyesine yakalanan göçmenlerin kağıt ve mülakat işlemlerini hızlandırmak için 1100 yeni personel alındı.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla bazı Demokratlar ise Biden'ı Trump dönemini aratmayacak "göçmen karşıtı" politikalar uygulamakla eleştiriyor.