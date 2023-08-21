ABD'de drift yapan sürücü yayalara çarptı, polis aracı durdurdu

ABD'nin Georgia eyaletinde drift yapan sürücü, polisten kaçtığı sırada yayalara çarptı. Olayda en az 1 kişi yaralanırken, polis kaçan aracı çarparak durdurdu.

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentindeki West Midtown bölgesinde bir kavşakta drift yapan sürücü, kaçtığı sırada yayaların arasına daldı. Olayda en az 1 kişi yaralandı. Yayalara çarpan aracı ise polis çarparak durdurdu. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, polisin aracı yolun dışına itmesinin ardından sürücüye silah doğrultarak gözaltına aldığı görüldü. - GEORGIA