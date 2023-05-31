ABD'de Çin ajanı olarak suçlanan üç kişi hakim karşısına çıktı

ABD'de biri emekli polis memuru, ikisi Çin uyruklu üç kişi, Çin'in yasa dışı ajanı olarak yurt dışındaki muhaliflere ve kaçaklara, devlet destekli gözdağı vermek ve baskı uygulamakla suçlandı.

NEW ABD'de biri emekli polis memuru, ikisi Çin uyruklu üç kişi, Çin'in yasa dışı ajanı olarak yurt dışındaki muhaliflere ve kaçaklara, devlet destekli gözdağı vermek ve baskı uygulamakla suçlandı.

New York Polis Departmanı'nden (NYPD) emekli polis memuru Michael McMahon, Çin uyruklu Zheng Congying ve Zhe Yong, New York'taki Brooklyn Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

İddianamede, Yong ve Congying'in, özel dedektif olarak çalışan Michael McMahon'u, New Jersey'de yaşayan muhalif Çinlileri takip etmek için işe aldığı kaydedildi.

Eyaletteki Çinli muhalif ve kaçaklara ülkelerine geri dönmeleri için baskı yapıldığı savunulan iddianamede, söz konusu kişilerin evlerine girilerek, "Eğer vatana geri dönüp 10 yılını hapiste geçirmeye razıysanız, karınız ve çocuklarınıza bir şey olmayacak" şeklinde yazılı tehdit notları bırakıldığı iddia edildi.

Üç sanık da mahkemede haklarındaki suçlamaları reddetti. McMohan'ın avukatı Lawrence Lustberg, müvekkilinin bir Çin inşaat şirketinin kayıplarını telafi etmek için "sivil amaçlı" araştırma yaptığını belirtti.

Mahkeme sonrası konuşan Yong'un avukatı Kevin Tung da, müvekkilinin Çin ajanı olduğu yönündeki suçlamalara tepki göstererek, kendisinden sadece ABD'de özel bir borcu tahsil etmek amacıyla birilerini bulmasının istendiğini, faaliyetlerinin Çin devleti tarafından yönetildiğine dair hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.

McMahon, Congying ve Yong, 2020'de, ABD Adalet Bakanlığının, "ulus ötesi baskı" olarak adlandırdığı Çin'in denizaşırı muhaliflere yönelik operasyonları hakkındaki soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmıştı.