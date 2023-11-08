ABD'de CIA Çalışanı Uyuşturucu Vererek Cinsel Tacizden Suçlu Bulundu

ABD Adalet Bakanlığı, eski CIA çalışanı Brian Jeffrey Raymond'un değişik ülkelerdeki görevi sırasında kadınlara uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Raymond'un suçlamaları kabul ettiği belirtildi ve hapis cezası ile tazminat ödemek zorunda kalacağı bildirildi.

NEW ABD'de eski bir Merkezi Haber alma Teşkilatı ( Cıa ) çalışanı, değişik ülkelerdeki görevi sırasında kadınlara uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, eski CIA çalışanı Brian Jeffrey Raymond'un, federal mahkemede görülen davada hakkındaki suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

47 yaşındaki Raymond'un 2006 ila 2020 yılları arasında Meksika'nın Mexico City şehrinde ve diğer yerlerde, büyükelçilik tarafından kiralanan konutlarda çok sayıda kadına cinsel saldırıda bulunduğu kaydedildi.

Raymond'un itirafları arasında ayrıca, en az 28 kadının, "bilinçsiz olduklarında veya rıza gösteremeyecek durumdayken izinleri olmadan" video ve fotoğraf kayıtlarını aldığı bilgisi de yer aldı.

Adalet Bakanlığına suçunu itiraf etmesi nedeniyle varılan anlaşmaya göre Raymond, 24 ila 30 yıl arasında hapis cezası ile yargılanacak ve kurbanlarına zorunlu tazminat ödemek zorunda kalacak.

Çeşitli ülkelerdeki görevi sırasında kadınlara uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunan Raymond'un cezası 18 Eylül 2024'te yapılacak duruşmada belli olacak.

Raymond hakkındaki soruşturma, 2020 yılında çıplak bir kadının Raymond'un Mexico City'deki konutunun balkonundan yardım için çığlık atarken görülmesinin ardından başlamıştı.