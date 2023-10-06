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ABD'de Cenazeevinde 115 Çürümüş Ceset Kalıntısı Bulundu

ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenazeevinde yapılan aramada, 115 çürümüş ceset kalıntısına rastlandığı açıklandı. İlçe polisi, soruşturmanın ilerleyebilmesi için ailelere çağrıda bulundu.