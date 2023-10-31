ABD'de Cenaze Şirketi 'Sahte Kül' İddiasıyla Mahkemeye Verildi

ABD'de bir kişi, Colorado eyaletindeki cenaze ve defin hizmetleri veren bir şirketi 'kremasyon kayıtlarında sahtecilik yapmak ve ailelere sahte kül göndermek' iddiasıyla mahkemeye verdi. Şirkette yapılan incelemeler sonucunda 189 çürümüş ceset bulundu.

ABD'de bir kişi, 189 çürümüş cesedin bulunduğu Colorado eyaletindeki cenaze ve defin hizmetleri veren "Doğaya Dönüş" adlı şirketi, "kremasyon (cesedin yakılması işlemi) kayıtlarında sahtecilik yaptığı ve ailelere 'sahte kül' gönderdiği" iddiasıyla mahkemeye verdi.

"Kremasyon kayıtlarında sahtecilik yaptığı ve ailelere 'sahte kül' gönderdiği" iddiasıyla Denver kentine bağlı Penrose kasabasındaki Doğaya Dönüş adlı şirketi dava eden Richard Law, 2020'de ölen babası Roger Law'ın cenazesini kremasyon için bu şirkete gönderdiğini belirtti.

Şirketin kremasyon işleminin ardından babasına ait olduğu söylenen külleri gönderdiğini ifade eden Law, daha sonra babasının çürümüş cesedinin, cenaze şirketinde yürütülen incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Law, kendisine gönderilen "sahte küllerin" babasına ait olmadığını söyleyerek "Doğaya Dönüş, babamın 3 yıl boyunca yaklaşık 200 kişiyle çürümesine izin verdi." dedi.

Yetkililer, 189 çürümüş ceset bulmuştu

Yetkililer, etrafa yayılan kötü koku nedeniyle gelen şikayetler üzerine 4 Ekim'de Doğaya Dönüş isimli şirkette inceleme başlatmıştı. İncelemeler sonucunda 189 çürümüş ceset bulunmuştu.

Arama çalışmalarının sürdüğüne ve sayının artabileceğine işaret eden yetkililer, cesetlerin kimlikleri tespit edildikten sonra ailelere bildirim yapılacağını kaydetmişti.

Kamu kayıtlarında, "finansal sıkıntılar" çektiği iddia edilen "Doğaya Dönüş"ün sahiplerinin vergilerini ödemediği, mülklerinden birinden tahliye edildiği ve kendileriyle iş yapmayı bırakan bir krematoryum tarafından ödenmemiş faturalar nedeniyle dava edildiği ortaya çıkmıştı.

Cenaze ve defin hizmetleri veren şirketlere yönelik "zayıf yasalara" sahip olan Colorado eyaletinde, bu tür bir yer açmak için işletme sahiplerinden yeterlilik belgesi istenmiyor ve bu şirketler rutin olarak denetlenmiyor.