ABD'de Indiana, Florida ve Illinois eyaletlerinde Cadılar Bayramı kutlamalarında gerçekleşen silahlı saldırılarda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılar Indianapolis, Tampa ve Chicago kentlerinde meydana geldi.

ABD'de Cadılar Bayramı kutlamalarında silahlı saldırılar: 3 ölü, çok sayıda yaralı

ABD'de, Cadılar Bayramı kutlamalarında Indiana, Florida ve Illinois eyaletlerinde gerçekleşen silahlı saldırılarda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

The New York Post gazetesinin haberine göre, polis, Indiana eyaletinin Indianapolis kentindeki bir Cadılar Bayramı partisinden yerel saatle gece yarısından sonra silahlı saldırı ihbarı aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Florida eyaletinin Tampa şehrinde de polis, kutlamalar sonlandıktan sonra parti mekanlarından ayrılan kişiler arasında kavga çıktığını belirtti.

Kavgada silahların ateşlendiği, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Polis, saldırganlardan birinin teslim olduğunu, bu kişinin kutlamalara katılıp katılmadığının bilinmediğini kaydetti.

ABC7 Chicago haber sitesine göre ise polis, Illinois eyaletinin Chicago kentinde yerel saatle 01.00 sularında gerçekleşen silahlı saldırıda 15 kişinin yaralandığını, bunlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Cadılar Bayramı kutlamaları için toplanan gruba ateş açtıktan sonra kaçan şüphelinin yakalandığı ifade edildi.