ABD'de Bitcoin'e yatırım yapma kararı onaylandı

ABD'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yatırım şirketlerinin müşterileri adına Bitcoin'e yatırım yapmasının önünü açan kararı onayladı.

Kararla spot bitcoin borsasında işlem gören Borsa Yatırım Fonlarının (ETF'ler) emeklilik fonlarından yatırım portföylerine tüm yatırım araçlarında kullanılması mümkün hale geldi.

Kripto para yatırımcıları sosyal medyada heyecanlarını paylaşırken, gelişme Borsa Yatırım Fonlarını bir kez daha gündeme getirdi.

ETF nedir?

ETF'ler yatırımcıların çok sayıda varlığa, satın almak zorunda olmadan aynı anda yatırım yapmasını sağlayan portföyler.

Hisseler gibi piyasalarda işlem görürken, değerleri portföylerinin gerçek zamanlı bütünsel performansına göre belirleniyor.

Bir ETF, altın ve gümüş külçelerinden oluşabileceği gibi, en büyük teknoloji ve sigortacılık şirketlerinin hisselerinin kombinasyonundan da oluşabiliyor.

Bazı ETF'lerde Bitcoin halihazırda dolaylı olarak yer alabiliyor, ancak artık spot Bitcoin ETF ile kripto para doğrudan, spot piyasadan, anlık fiyatı üzerinden gün boyunca alınabilecek.

İnsanları neden heyecanlandırıyor?

Blackrock ve Fidelity dahil 10'dan fazla yatırım şirketi aylardır SEC'in kendi ETF'leri için Bitcoin almalarına yeşil ışık yakan kararını bekliyordu.

Terimler üzerinde haftalar süren mücadelenin ardından ilk onay geldi.

Bu, Bitcoin'in spekülatif dünyasına yeni yatırımcıların, dijital cüzdan almak zorunda kalmadan ya da kripto para piyasalarında yolunu bulmaya çalışmadan adım atabileceği anlamına geliyor.

Yatırımcı şirketlerin kripto para almaya başlamasıyla Bitcoin piyasasına milyarlarca dolar aktarması bekleniyor.

Kripto para analistlerinin küçük bir bölümü bu durumun Bitcoin'in fiyatına etkisinin sınırlı olacağını söylüyor. Bunun sebebi Bitcoin ETF'lerin diğer ülkelerde halihazırda oturmuş olması.

Ancak Amerikan devlerinin piyasaya girmesiyle bitcoinlerin değerinin talebe paralel olarak artması bekleniyor.

Bitcoin oldukça dalgalı bir fiyat seyri izliyor.

2021'de 70 bin dolara kadar çıkan birim fiyatı 2022'de 16 bin dolara düşmüştü.

2023'te, kısmen Bitcoin ETF'lerin onaylanacağı beklentisiyle, istikrarlı bir şekilde yükseldi ve bugün 44 bin dolardan işlem görüyor.

Satoshi Nakamato mahlaslı internet kullanıcılarının 2008'de internette yayımladığı bir fikirden yola çıkan ilk kripto para Bitcoin, bugün hala en değerli ve en ünlü kripto para.

Bitcoin'in değeri binlerce kripto para, token ve blokzincir teknolojisi tabanlı ürünlerin oluşturduğu endüstri için barometre olarak görülüyor.

Ekosisteme yeni para girişiyle kripto para teknolojisinde genel olarak yükseliş bekleniyor.

Karar kripto para kullanımını nasıl etkileyecek?

Bazılarına göre dönüm noktası niteliğindeki karar, Bitcoin'in, en azından bir spekülatif varlık olarak, finans kuruluşları tarafından sonunda ciddiye alındığını gösteriyor.

Bitcoin'i "dijital altın" olarak görenler içinse, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinin denetleyicilerin gözetiminde kripto paraya akın etmesinden daha iyi bir kanıt olabilir mi?

Diğerleriyse kripto paranın, geleneksel finansal sistemleri reddeden ve insanları güçlendiren alternatif olduğunu söylüyor.

Yatırım bankacılarının dolar zengini olmak için kripto para satın alması Bitcoin'in mucitlerinin planları arasında yoktu.

Ancak sosyal medyada Bitcoin yatırımcılarının zengin olma beklentisi hakim.

Yatırımcılar için olası riskler neler?

Bitcoin'in fiyatı hızla, herhangi bir uyarı ya da açıklama olmadan değişebiliyor.

Bu, yatırımcıların dijital parayla bağlantılı ETF'lerle ilgili göz önünde bulundurması gereken önemli bir risk.

Ancak bütün ETF'ler zaten çoğunlukla yüksek riskli, yüksek getirili ürünler olarak satılıyor.

Bir diğer olası risk de siber suçlar.

Bitcoin ve diğer kripto paralar, kripto para şirketlerinin bir gecede yüz milyonlarca dolar kaybetmelerine neden olan devasa ve maliyetli saldırıların hedefi oldular.

Ve eğer Blackrock gibi büyük şirketler Bitcoin'in başlıca sahipleri haline gelirlerse, siber güvenlikleri aşina olmadıkları sınavlar vermek zorunda kalabilir.

Bir diğer olumsuz yönleri de çevreye maliyetleri.

Bitcoin madenciliği ve piyasa işlemleri dünya çapında çok sayıda güçlü bilgisayara bağlı olarak yapılıyor.

Yenilenebilir enerji kullanımı artsa da yatırımcı şirketlerin Bitcoin'in olası çevresel etkileriyle halihazırda çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) konusunda endişeli alıcıların beklentilerini nasıl dengeleyeceğini zaman gösterecek.