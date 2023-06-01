ABD'de bir kadını sopayla darbedip diri diri yakan adam suçlu bulundu

ABD'nin San Fransisco şehrinde birlikte yaşadığı 79 yaşındaki kadını beyzbol sopasıyla darbedip diri diri yakan adam jüri tarafından suçlu bulundu. Mahkeme jürisi, Yu Quin Sun'ın 14 Haziran 2020'de öldürüldüğü olayla ilgili yargılanan 63 yaşındaki sanık Min Jin Guan'ı suçlu buldu.

SAN ABD'nin San Fransisco şehrinde birlikte yaşadığı 79 yaşındaki kadını beyzbol sopasıyla darbedip diri diri yakan adam jüri tarafından suçlu bulundu.

Mahkeme jürisi, Yu Quin Sun'ın 14 Haziran 2020'de öldürüldüğü olayla ilgili yargılanan 63 yaşındaki sanık Min Jin Guan'ı suçlu buldu.

Cinayetin yanı sıra "yaşlı istismarından" da cezalandırılması istenen sanığın, yaşlı kadını beyzbol sopasıyla darbettikten sonra diri diri yaktığı ifade edildi.

Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, yaşlı kadının videokonferansla gerçekleştirdiği toplantı sırasında öldürüldüğü ve olayın maktulle aynı toplantıda bulunan kişi tarafından görüldüğü bildirildi.

Görgü tanığının, polise haber vermesinin ardından sanığın evin üst katında yakalandığı belirtildi.

Min Jin Guan'ın gelecek ay çıkarılacağı mahkemede 25 yıl ila ömür boyu cezasına mahkum edilmesi bekleniyor.