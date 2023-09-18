ABD'de Bebek Fentanil Maddesine Maruz Kalıp Öldü, İki Kişi Gözaltına Alındı

ABD'nin New York kentinde bir yaşındaki bebeğin bakımevinde fentanil maddesine maruz kalarak ölmesi üzerine gözaltına alınan bakımevi işletmecisi ile bakımevinin bulunduğu dairenin bir odasını kiralayan bir kişi, 'cinayet' ile suçlandı. Bebek hayatını kaybederken, üç çocuk da hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin New York kentinde bir yaşındaki bebeğin bakımevinde "fentanil" maddesine maruz kalarak ölmesi üzerine gözaltına alınan bakımevi işletmecisi ile bakımevinin bulunduğu dairenin bir odasını kiralayan bir kişi, "cinayet" ile suçlandı.

New York Times'ın haberine göre, Nicholas Feliz Dominici isimli bir yaşındaki bebek, bakımevinde fentanil maddesine maruz kaldıktan sonra yaşamını yitirdi, aynı maddeye maruz kalan üç çocuk da hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında bakımevini işleten Grei Mendez ve bakımevinin bir odasını kiralayan Carlisto Acevedo Brito gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlara "cinayet" suçlaması yöneltilirken, Mendez, kefaletle serbest bırakıldı. Mendez'in odayı 200 dolar karşılığı kiraladığı belirtilen Brito ise henüz mahkemeye çıkarılmadı.

Bronx Bölgesi Savcı Yardımcısı Karl Miller, Brito'nun odasının bulunduğu koridordaki bir duvarda 1 kilogram fentanil ele geçirildiğini belirtti.

ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanilden hayatını kaybediyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, ABD'de her gün 150'den fazla kişi, daha çok hap formunda kullanılan fentanil gibi sentetik uyuşturucular nedeniyle hayatını kaybediyor.

Sentetik ağrı kesici olarak kullanılan fentanilin, morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve 2 miligram alındığı takdirde ölümcül olabileceği belirtiliyor.