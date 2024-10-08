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ABD'de Başkanlık Yarışı Kızışıyor: 7 Ekim Saldırılarının Anma Törenleri

ABD'de Başkanlık Yarışı Kızışıyor: 7 Ekim Saldırılarının Anma Törenleri
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ABD'de başkanlık yarışının yoğunlaştığı bir dönemde, Donald Trump ve Kamala Harris, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısında hayatını kaybeden İsrailliler için düzenlenen anma törenlerine katıldı. Biden, çatışmalarda barış çağrısı yaparken, dünya liderleri diplomasiye davet etti.

ABD'de başkanlık yarışı kızışırken adaylar Kamala Harris ve Donald Trump 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısında öldürülen İsrailliler için düzenlenen anmalara katıldı.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da yaptığı konuşmada, "O gün yaşanan kabusu hiçbir zaman unutmayacağız. 7 Ekim saldırısı ben başkan olsaydım asla yaşanmazdı" dedi.

" İsrail'in Hamas'ın askeri gücünü azaltmaya yönelik operasyonundaki ilerlemeyi" takdir eden Trump, "Yeni ve daha uyumlu bir Orta Doğu nihayet ufukta görünüyor" dedi.

Açıklamalarından önce yayınlanan bir mülakatında ise Trump, Biden ve Harris'in bölgeye yönelik yaklaşımını topa tutarak, "tarihteki en kötü dış politika olabileceğini" söyledi.

7 Ekim saldırılarının birinci yılı dolayısıyla Beyaz Saray'da da anma töreni gerçekleşti.

ABD Başkanı Joe Biden, Yahudilerin dini töreni sırasında mum yakarak törene katıldı.

"Bu bir yıllık çatışmada çok fazla sivil, çok fazla acı çekti" diyen Biden, topyekün savaşın kıyısına gelen bölgede barış çağrısı yaptı.

Biden, kendisinin ve yardımcısı Kamala Harris'in, İsrail'in İran ve bölgedeki müttefiklerine karşı güvenliğine "sıkı sıkıya bağlı olduklarını" dile getirdi.

Öte yandan Biden 7 Ekim'i, "Filistin halkı için de kara bir gün" olarak tanımladı ve Kamala Harris'le birlikte "Gazze'de bir ateşkese varılması için durmadan çalışacaklarını" kaydetti.

İsrail Lübnan'a yönelik askeri adımlarını yoğunlaştırırken, Biden ve Harris ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, barış için tek yolun "diplomatik çözüm" olduğunu söylediler.

Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff, "umudun simgesi" olduğunu söyleyerek bir nar ağacı dikti ve Harris gazetecilere "Gazze ateşkes anlaşması bölgeye istikrar getirebilecek en isabetli umut kaynağı olabilir" dedi.

Harris, "Vazgeçmiyoruz. Ateşkes ve rehine anlaşmasının yapılması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Harris konuştuğu sırada protestocuların Gazze savaşına karşı sloganlarının duyulması dikkat çekti.

Dünya liderlerinden 'diplomasiye davet'

7 Ekim saldırılarına ilişkin anmalarda dünya liderleri bölgedeki çatışma ortamına ilişkin farklı önerilerini de gündeme getirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, diplomatik çabaların tekrarlanması çağrısında bulundu.

Starmer, "Bölge, tüm taraflardan sivillerin bu kadar çok acı çektiği bir yıla daha katlanamaz. Tüm taraflar bu uçurumdan bir adım geri atmalı ve gerilimi yatıştırma cesareti göstermeli" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Kudüs'te yaptığı açıklamada, "Yalnızca güç yoluyla İsrail'in güvenliği sağlanamaz. Bir yıllık savaşın ardından diplomasi vakti geldi" dedi.

Paris'te Yahudi toplumunun düzenlediği anma töreninde oknuşan Fransa Başbakanı Michel Barnier ise "antisemitizmle her düzlemde mücadeleye devam edeceklerini" söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Hamburg'da katıldığı törende, "Hâlâ şoktayız" dedi ve rehinelerin serbest bırakılmasına bağlı olduğunu söylediği ateşkes için tüm taraflara çağrı yaptı.

BBC

Kamala Harris Donald Trump Politika İsrail Dünya

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