ABD'de Başkanlık Seçimi İçin İlk Oy Verme Georgia'da Başladı
ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimi için erken oy verme işlemi Georgia eyaletinde yerel saatle 09.00'da başladı. Katılım şu ana kadar 180 bini aştı.
ABD'de başkanlık seçimi için ilk oy verme Georgia eyaletinde başladı.
ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimi için ilk oy verme işlemi Georgia eyaletinde başladı. Yerel saatle 09.00'da başlayan erken oy verme işlemi, 5 Kasım'a kadar sürecek. Erken oy verme işlemine katılım şu ana kadar 180 bini aştı.
2020 seçimlerinden sonra değişen eyalet yasalarının ardından sandık sayısı azalırken, 7 gün 24 saat açık olan sandıklar sadece belirli saatlerde açık kalacak.