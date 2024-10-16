ABD'de Başkanlık Seçimi İçin İlk Oy Verme Georgia'da Başladı

ABD'de başkanlık seçimi için ilk oy verme Georgia eyaletinde başladı.

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimi için ilk oy verme işlemi Georgia eyaletinde başladı. Yerel saatle 09.00'da başlayan erken oy verme işlemi, 5 Kasım'a kadar sürecek. Erken oy verme işlemine katılım şu ana kadar 180 bini aştı.

2020 seçimlerinden sonra değişen eyalet yasalarının ardından sandık sayısı azalırken, 7 gün 24 saat açık olan sandıklar sadece belirli saatlerde açık kalacak.