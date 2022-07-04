ABD'de Bağımsızlık Günü Yürüyüşüne Katılanların Üzerine Ateş Açıldı: 6 Ölü - Haberler

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ABD'de Bağımsızlık Günü Yürüyüşüne Katılanların Üzerine Ateş Açıldı: 6 Ölü

ANKA - Dünya
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ABD'de Bağımsızlık Günü Yürüyüşüne Katılanların Üzerine Ateş Açıldı: 6 Ölü

ABD’nin İllinois eyaletindeki Highland Park kentinde düzenlenen 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü yürüyüşüne katılanların üzerine ateş açıldı. Lake County Şerif Ofisi, “Silahlı saldırıda 6 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Federal ortaklarımız da dahil olmak üzere yüzlerce kolluk kuvvetiyle beyaz, 18-20 yaşlarında, uzun siyah saçlı ve küçük yapılı bir erkek şüpheliyi bulmak için olay yerindeyiz” açıklamasını yaptı.

ABD'nin İllinois eyaletindeki Highland Park kentinde düzenlenen 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü yürüyüşüne katılanların üzerine ateş açıldı. Lake County Şerif Ofisi, "Silahlı saldırıda 6 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Federal ortaklarımız da dahil olmak üzere yüzlerce kolluk kuvvetiyle beyaz, 18-20 yaşlarında, uzun siyah saçlı ve küçük yapılı bir erkek şüpheliyi bulmak için olay yerindeyiz" açıklamasını yaptı.

İllinois eyaletine bağlı Highland Park kentinde bugün düzenlenen 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü yürüyüşüne katılanların üzerine kimliği belirsiz kişi ya kişiler tarafından ateş açıldı. Lake County Şerif Ofisi, saldırıya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Highland Park'tan trajik haberler var. Silahlı saldırıda 6 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Federal ortaklarımız da dahil olmak üzere yüzlerce kolluk kuvvetiyle beyaz, 18-20 yaşlarında, uzun siyah saçlı ve küçük yapılı bir erkek şüpheliyi bulmak için olay yerindeyiz. Beyaz ya da mavi bir tişörtü vardı. Güncelleme oldukça bildireceğiz."

BELEDİYE BAŞKANI NANCY ROTERİNG: LÜTFEN ŞEHİR MERKEZİNDEN UZAK DURUN

Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering ise "Highland Park polisi, şehir merkezindeki olaya müdahale ediyor. 4 Temmuz Festivali iptal edildi. Lütfen şehir merkezinden uzak durun" paylaşımı yaptı.

ANKA / Dünya

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