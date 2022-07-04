ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamasına saldırı: Altı kişi silahla öldürüldü

ABD'nin Chicago kenti yakınlarında 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılanlara yönelik bir silahlı saldırıda en az altı kişinin vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Saldırı, Chicago'nun banliyölerinden Highland Park'taki yürüyüş başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra düzenlendi.

Emniyet yetkilileri "silahlı ve tehlikeli" olarak niteledikleri 18-20 yaşlarındaki beyaz bir adamı aradıklarını duyurdu.

Kent yetkilileri 24 kişinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Highland Park yetkilileri saldırganın hâlâ serbest olduğunu vurgulayarak insanlara bulundukları bölgedeki güvenli binalara sığınma çağrısında bulundu.

Evlerinde olan kişilerin ise evlerini terk etmemeleri ve yakınlarını arayarak durumlarını kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Kolluk kuvvetleri saldırı bölgesinde bir ateşli silah bulunduğunu belirtti.

Kentin belediye başkanı Nany Rotering "Özgürlüğümüzü ve toplumumuzu kutlamak için bir araya geldiğimiz bir günde trajik hayat kayıpları nedeniyle yas tutuyoruz" dedi.

Bölgede yaşayan ve Chicago Sun-Times gazetesine konuşan Miles Zaremski "Hızlı bir şekilde atılan 20-25 el silah sesi durdum. Bu yüzden tabanca veya pompalı tüfek olmadığını düşünüyorum" dedi.

Yerel TV kanalı WGN'e konuşan Michael adında bir görgü tanığı ise "Hemen solumuzdaydı ve tekrar saldırdı. Bir kadın yere düştü" dedi.

Highland Park yöneticileri festivalin de iptal edildiğini duyurdu.