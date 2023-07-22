ABD'de askeri eğitim alanında araç kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Dünya Haberleri
ABD'nin Teksas eyaletindeki bir askeri eğitim alanında taktik tekerlekli araç kazasında 1 asker yaşamını yitirdi, 5 asker yaralandı. Kazada hayatını kaybeden askerin kimliği ve yaralananların durumu hakkında bilgi verilmedi.
NEW ABD'nin Teksas eyaletindeki bir askeri eğitim alanında yaşanan taktik tekerlekli araç kazasında 1 asker yaşamını yitirdi, 5 asker yaralandı.
Teksas'taki Fort Bliss askeri birliğinden yapılan açıklamaya göre, cuma günü yerel saatle 09.30 civarında eğitim alanında taktik tekerlekli araç kazası yaşandı.
Kaza sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 5 asker ise yaralandı.
Yaşamını yitiren askerin kimliği ve yaralananların durumuna ilişkin bilgiler paylaşılmadı.
Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Dünya