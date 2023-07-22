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ABD'de askeri eğitim alanında araç kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Dünya Haberleri

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir askeri eğitim alanında taktik tekerlekli araç kazasında 1 asker yaşamını yitirdi, 5 asker yaralandı. Kazada hayatını kaybeden askerin kimliği ve yaralananların durumu hakkında bilgi verilmedi.

NEW ABD'nin Teksas eyaletindeki bir askeri eğitim alanında yaşanan taktik tekerlekli araç kazasında 1 asker yaşamını yitirdi, 5 asker yaralandı.

Teksas'taki Fort Bliss askeri birliğinden yapılan açıklamaya göre, cuma günü yerel saatle 09.30 civarında eğitim alanında taktik tekerlekli araç kazası yaşandı.

Kaza sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 5 asker ise yaralandı.

Yaşamını yitiren askerin kimliği ve yaralananların durumuna ilişkin bilgiler paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Dünya

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