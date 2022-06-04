ABD'de 2022 yılının ilk yarısı bitmeden 232 kitlesel silahlı saldırı oldu - Haberler

ABD'nin Tulsa kentinde Çarşamba günü bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Kitlesel silahlı saldırıları kayıt altına alan Silah Şiddeti Arşivi kuruluşu, Tulsa saldırısıyla birlikte ülkede her yıl artış gösteren silahlı saldırıların 2022'nin ilk yarısı dolmadan toplamda 232'ye ulaştığını duyurdu. İstatistiklere göre, ülkede 2020 yılından itibaren saldırılar 600'ü geçerek dikkat çekici bir yükselişe geçti.

Silah Şiddeti Arşivi, 2014 yılından itibaren tutmaya başladığı kayıtlara göre son 3 yılda kitlesel silahlı saldırılarda gözle görülür bir artış olduğuna dikkat çekti. Yıllık 400'ü aşmayan saldırılar 2019 yılında 417 iken 2020 yılında 611'e ani bir sıçrama gösterdi. 2021'de ise kitlesel silahlı saldırı sayısı 700'e ulaşırken 2022'nin ilk yarısı dolmadan saldırı sayısı 232'ye ulaştı. Dünya üzerinde en fazla silahlı okul saldırısı ise ABD'de meydana gelirken California eyaleti en fazla okul saldırısının gerçekleştiği eyalet oldu.

Silah alımının kısıtlanmasının sadece kendisini korumak isteyen vatandaşları engelleyeceğini belirten Shelby, suçluların zaten yasalara uymadığını, dolayısıyla yasayla kısıtlama olsun veya olmasın her şekilde silah edineceklerini vurguladı. Alabama eyaleti Senatörü Shelby, insanların akıl sağlığı sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayarak "Bir ABD Senatörü olarak, yasalara saygılı vatandaşların silah bulundurma ve taşıma haklarını ihlal etmeye çalışan çabalara karşı çıkmaya devam edeceğim" ifadelerini kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya