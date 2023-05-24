ABD'de 1997 çocuğun, 451 din adamının cinsel istismarına uğradığı açıklandı

ABD'nin Illinois Eyaleti Başsavcılığı, 1997 çocuğun 451 Katolik din adamının cinsel istismara uğradığını duyurdu. Soruşturma raporunda, 451 din adamının isimleri açıklandı.

Illinois Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sonucu dün yayınlanan soruşturmada 1950 ila 2019 yılları arasında eyalet çapında 1997 çocuğun, 451 Katolik din adamlarının cinsel istismara uğradığını ortaya koydu. Eyalet Başsavcısı Kwame Raoul soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;