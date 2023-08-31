ABD'de 19 Bin Afgan Göçmenin Sığınma İşlemleri Tamamlanmayı Bekliyor

ABD askerinin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkeye iltica eden Afgan göçmenlerden 19 bininin hala sığınma için resmi işlemlerinin tamamlanmasını beklediği belirtildi. Afgan Uyum Yasası'nın uygulanması için çalışmalar sürüyor.

NEW ABD askerinin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkeye iltica eden Afgan göçmenlerden 19 bininin hala sığınma için resmi işlemlerinin tamamlanmasını beklediği belirtildi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinin (USCIS) Washington Post'ta yer alan açıklamasında, "Müttefiklere Hoş Geldiniz Operasyonu" kapsamında gelen 19 bin Afgan vatandaşının sığınma başvurusunu hızlandırmak için çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada USCIS'nin, nihai işlemleri Kongre'nin zorunlu kıldığı süre olan 150 gün içinde tamamlamak için yoğun şekilde çalıştığı ancak bu süreye uymanın mümkün olmayabileceği aktarıldı.

Yasal sığınma işlemleri tamamlanmamış Afganlar, "insani şartlı tahliye" adı verilen geçici bir statü altında ABD'de bulunuyor.

Kongredeki iki partili bir senatör grubu, 2022'de, Afgan mültecilere vize erişimini genişletmenin bir yolu olarak "Afgan Uyum Yasası" tasarısını uygulamaya koymak için tasarı sunmuştu.

Ancak Cumhuriyetçi senatörler Charles E. Grassley ve Mitch McConnell, Afgan göçmenlerin alımı sürecinde yeterli inceleme yapılmadığıyla ilgili endişelerini dile getirerek tasarıyı engellemişti.

Kongre'de temmuz ayında yeniden gündeme getirilmiş olmasına rağmen tasarı askıda kalmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da bugün ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin 2. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Kongre'ye ülkeye sığınan Afganlara oturma izni verilmesini öngören "Afgan Uyum Kanunu" isimli yasa tasarısını onaylama çağrısında bulunmuştu.

Biden, çekilme sürecinde ABD'ye sığınan Afganların kendilerine çok büyük katkıda bulunduğunu belirterek, "Tıpkı Afganların bizim yanımızda durduğu gibi ben de onların yanında duracağıma söz verdim. Bu kapsamda, Afgan dostlarımız ve komşularımıza oturum izni yolunu açmak adına Kongre'yi Afgan Uyum Kanunu'nu geçirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu tasarı, ABD'nin 2021'deki çekilme sürecinde Afganistan'dan tahliye ettiği Afganlara oturum izni verilmesini öngörüyor.