ABD'de 13 yaşındaki öğrenci otobüsü durdurarak 66 öğrenciyi kurtardı

ABD'nin Michigan eyaletinde seyir halindeki okul otobüsünün şoförü, direksiyon başında bayılınca 13 yaşındaki öğrenci Dillon Reeves, müdahale ederek otobüsü güvenli bir yere çekip durdurdu. 66 öğrenciyi kurtaran Dillon'ın o anlarını, otobüsün güvenlik kamerası kaydetti.

Michigan eyaletindeki Warren kentinde ortaokul öğrencisi Dillon Reeves, 26 Nisan günü seyir halindeki okul otobüsü şoförünün direksiyon başında bayıldığını fark etti. Otobüsün sürücü bölümüne hızlıca gelen Dillon, ters şeride geçen otobüsü yavaşlatıp güvenli bir alanda durdurdu. Otobüste bulunan 66 arkadaşını ve bayılan şoförün hayatını kurtaran Dillon, ABD'de kahraman ilan edildi.

Warren kenti polisi, olayın basınına yansımasıyla dün bir basın toplantısı düzenleyerek Dillon ve ailesine teşekkür etti. Şoförün neden bayıldığına dair bilgi verilmedi.