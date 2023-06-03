ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde Büyükelçi Flake ile temsil edilecek
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ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak heyeti açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkanı Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran Cumartesi günü yemin törenine katılacak Başkanlık Heyetinin belirlendiğini duyurdu." ifadesine yer verildi. Açıklamada, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake'in, ABD Başkanını temsilen Ankara'da düzenlenecek törene katılacağı belirtildi.
ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak heyeti açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkanı Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran Cumartesi günü yemin törenine katılacak Başkanlık Heyetinin belirlendiğini duyurdu." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake'in, ABD Başkanını temsilen Ankara'da düzenlenecek törene katılacağı belirtildi.