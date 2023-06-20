ABD, cinsel şiddet uygulayan 4 kişiye yaptırım uyguladı

ABD Başkanı Joe Biden, Çatışmalarda Cinsel Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü kapsamında, cinsel şiddet gerçekleştiren aktörlere yönelik tarihi yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu. İki Güney Sudanlı ve iki DEAŞ üyesi olmak üzere toplam 4 kişi yaptırıma tabi tutulacak.

NEW ABD, cinsel şiddet uyguladıkları gerekçesiyle ikisi Güney Sudanlı, ikisi de terör örgütü DEAŞ üyesi olmak üzere 4 kişiye yaptırım uyguladı.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, dün kutlanan Çatışmalarda Cinsel Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü kapsamında, ABD'nin cinsel şiddeti sona erdirmek için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu belirtti.

Bugün, cinsel şiddet gerçekleştiren aktörleri hedef alan "tarihi" yaptırımlar uygulayacaklarını aktaran Biden, böylece ilk kez çatışmalarda cinsel şiddetin bir yaptırımla sonuçlandığını kaydetti.

Biden, iç savaş sırasında "sivillerin tecavüze uğraması ve öldürülmesini göz ardı eden" Güney Sudan'dan iki kişiye ve "Ezidi kadın ve kız çocuklarına yönelik tecavüz ve işkenceden sorumlu" iki terör örgütü DEAŞ üyesinin yaptırıma tabi olacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da söz konusu dört ismi "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler" listesine aldığını açıkladı.