ABD-Çin Ticaret Gerilimi: Gümrük Vergileri ve Ekonomik Durum

(ANKARA) – Çin devlet medyasına bağlı kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Çin'e getirilen yüzde 145'lik gümrük vergilerini görüşmek üzere Washington'un Çin'le temas kurduğunu ileri sürdü.

Çin'in devlet televizyonu CCTV'ye bağlı bir sosyal medya hesabı olan "Yuyuan Tantian" (????), sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda "ABD, gümrük vergisi konusunu görüşmek üzere Çin'e birçok kanaldan proaktif şekilde ulaşım sağladı" ifadelerini kullandı.

Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, dün yaptığı açıklamada, "Bildiğim kadarıyla Çin ile ABD arasında gümrük vergileri üzerine herhangi bir istişare veya müzakere yürütülmüyor" demişti.

Trump, cuma günü yayımlanan bir röportajında, yönetiminin Çin'le bir gümrük vergisi anlaşmasına varmak için görüştüğünü ve iletişime geçen tarafın Pekin olduğunu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini aradığını söylemişti. Pekin ise geçen hafta bu tür görüşmelerin yalanladı ve Washington'u "kamuoyunu yanıltmakla" suçladı.

Trump, dün yaptığı başka bir açıklamada, yönetiminin Çin'le bir anlaşma yapma ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu söyledi.

ABD ekonomisi Trump'ın tarifelerinin etkisiyle üç yıl sonra ilk kez daraldı

Şirketlerin gümrük tarifelerinden kaynaklanan daha yüksek maliyetlerden kaçınmak için ileride daha pahalı olacağı endişesiyle ithalatı artırması, ABD ekonomisinde üç yıl sonra ilk kez yılın ilk çeyreğinde daralmaya neden oldu. Tüketici harcamaları dördüncü çeyreğe kıyasla belirgin şekilde yavaşlamış olsa da büyüme normal bir seviyede kaldı. İşletmeler de özellikle bilgi işlem ve ulaşım ekipmanlarına yönelik yatırımlarını artırdı.

ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ekonomik Analiz Bürosu'nun öncü verilerine göre, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) geçen çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,3 oranında azaldı. Bu, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana yaşanan ilk ekonomik daralma oldu.

Çin'den ABD'ye tepki

Çin Devlet Başkanı Şi, sosyal medya platformu üzerinden ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğine ilişkin açıklamasında "Çin'in yükselişi ne Wall Street'in bir armağanıydı ne de Brüksel'den gelen bağışla gerçekleşti. Bu yükseliş; alın teriyle, zekayla ve 1 milyar 4 yüz milyon Çinlinin demir iradesiyle gerçekleşti" dedi.

Şi, şu ifadeleri kullandı:

"1949'da, Çin bir yüzyıllık savaşlar ve yabancı boyunduruğunun ardından küller içindeydi. 1949'da, GSYH'miz yalnızca 12 milyar dolardı; Amerika'nınki bunun 20 katıydı. 1949'da, Çinli evlerin yalnızca yüzde 5'inden azı elektriğe sahipti; Washington'un şebekesi 80 kat daha parlaktı. 1949'da, Çin yılda yalnızca 150 bin ton çelik üretiyordu; bu, ABD üretiminin 500'de biriydi.

Yine de Çin yeniden doğdu, her zaman olduğu gibi... 800 milyon insanı yoksulluktan kurtardık, taikonotlarımızı yıldızlara yolladık ve bugün dünyanın çeliğinin yarısından fazlasını biz üretiyoruz.

Şunu unutmayın: Bu mucizeyi yabancı para inşa etmedi... Geçmişimiz örsümüzdür; geleceğimiz çekiçtir."