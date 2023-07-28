ABD Büyükelçisi Sudan'daki Diyalog Çabalarını Desteklemek İçin Suudi Arabistan'a Geldi

ABD'nin Hartum Büyükelçisi John Godfrey, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki diyalog çabalarına destek vermek için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldi. Godfrey, Suudi Arabistan'da görüşmeler yapmak üzere bulunduğunu açıkladı. Sudan ordusu ve HDK temsilcileri, ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda Cidde'de müzakereler yürütüyor.

ABD'nin Hartum Büyükelçisi John Godfrey, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki diyalog çabalarına destek vermek için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldi.

Büyükelçi Godfrey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sudan'ı ilgilendiren konularda görüşmek üzere" Suudi Arabistan'a ulaştığını açıkladı.

ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinde çalışan ve Suudi Arabistan'a getirilen yerel personelle de görüştüğünü belirten Godfrey, büyükelçilik personelini ağırladığı için Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalı da Godfrey'in Sudan ordusu ve HDK arasındaki diyalog çabalarına destek için Cidde'ye geldiğini aktardı.

Sudan ordusu ve HDK temsilcileri, ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda kalıcı ateşkese varılması için Cidde'de müzakereler yürütüyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, ülke içinde ve dışında 3,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.