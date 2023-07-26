ABD Büyükelçisi Norland, Libya'nın istikrar ve refah için ulusal uzlaşmanın önemini vurguladı

ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland, Libya'nın istikrar ve refah elde etmesini sağlamada ulusal uzlaşmanın önemini vurguladı. Norland, Libya Uzlaşma Konferansı Hazırlık Komitesi'nin ilk toplantısını değerlendirdi ve etkili bir uzlaşma sürecinin Libya halkının istikrar ve refaha ulaşmasını sağlayacağını belirtti.

ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland, Libya'nın istikrar ve refah elde etmesini sağlamada ulusal uzlaşmanın önemini vurguladı.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Norland, birkaç gün önce Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazzaville'de düzenlenen Libya Uzlaşma Konferansı Hazırlık Komitesi'nin ilk toplantısını değerlendirdi.

ABD'nin, etkili bir uzlaşma sürecinin, Libya halkının hak ettiği istikrar ve refaha ulaşmasını sağlayacağını kabul ettiğini belirten Norland, Libyalıların Afrika Birliği ve Kongo Cumhuriyeti yönetimi ile birlikte çalışarak 20 Temmuz'da Brazzaville'de Libya Ulusal Uzlaşma Konferansı'nın ilk hazırlık toplantısını düzenlemelerini takdir etti.

Toplantının tüm Libyalıların önemli ve zor konuları tartışıp çözmesine olanak tanıyacak başarılı bir ulusal konferansın yolunu açacağı yönündeki umudunu da dile getiren Norland, bu konuların, Libya'nın büyük potansiyeline ulaşması ve daha geniş bölgede istikrarı ilerletmesi için önemli olduğuna işaret etti.

Kongo'nun başkenti Brazzaville'de 20-21 Temmuz'da Kongo Cumhurbaşkanı ve Libya Yüksek Düzey Afrika Komisyonu Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun katılımıyla Libya Uzlaşma Konferansı Hazırlık Komitesi'nin çalışmaları gerçekleştirilmişti.