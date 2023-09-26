ABD Büyükelçisi: Kosova'daki saldırı profesyonel bir grup tarafından gerçekleştirildi

ABD'nin Kosova Büyükelçisi Jeffrey Hovenier, ülkenin kuzeyinde polise yönelik saldırının iyi organize olmuş profesyonel bir grup tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Hovenier, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüşmesinin ardından yerel basına açıklamada bulundu.

ABD'nin Kosova Büyükelçisi Jeffrey Hovenier, ülkenin kuzeyinde polise yönelik saldırının iyi organize olmuş profesyonel bir grup tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Hovenier, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüşmesinin ardından yerel basına açıklamada bulundu.

Saldırganların, Banjska Manastırı'nı polise yönelik saldırıları sürdürmek için kullandıkları belirten Hovenier, "Bu çok ciddi bir saldırı. ABD güvenlik kurumları, olup biten her şeyi ve nedenleri açıklığa kavuşturmak için Kosova ve diğer partnerlerle birlikte çalışıyor. İyi organize edilmiş, eğitimli, profesyonel çok sayıda askeri teçhizatı bulunan bir grup tarafından bir saldırı olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hovenier, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halen nasıl ve kimin sorumlu olduğunu ve nedenini anlamak için çalışıyoruz. Askeri teçhizatın ve geliştirilen planların görüntülerini gördünüz. Bu, endişelerini dile getirmek için rastgele bir araya gelen bir grup vatandaş değildi. Bu, eğitimli ve organize bir gruptu. Bu eğitim ve donanım göz önüne alındığında, bunların arkasında bir tür yapının olduğu anlamına geliyor. Bu olayın gün yüzüne çıkmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyoruz."

Hovenier ayrıca, saldırının Kosova ve halkı için trajik sonuçları olan bir tehdit olduğunu vurgulayarak, "Tehditlerle karşı karşıya kaldığında Kosova halkının yanındayız ve bu durum, bu olayda da devam edecek." dedi.

Öte yandan, silahlı Sırp gruptan yakalanan altı kişiden üçünün gözaltı süresi çıkarıldığı mahkeme tarafından "Anayasayı ihlal ve terör eylemi" suçlamasıyla 30 gün daha uzatıldı.

Olay

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da, 24 Eylül sabahı yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 1 polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosovalı yetkililer, Banjska'da gerçekleşen operasyonda en az 4 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.