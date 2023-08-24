ABD Büyükelçisi Fukuşima'yı ziyaret edecek ve balık yiyecek

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin yakınlarındaki kenti ziyaret ederek atık su boşaltma kararına destek vereceğini ve balık yiyeceğini açıkladı.

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, bugün radyoaktif atık suyun okyanusa tahliyesine başlanan Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin yakınlarındaki kenti 31 Ağustos'ta ziyaret edeceğini ve boşaltma kararına desteğini göstermek için orada balık yiyeceğini bildirdi.

Kyodo News'a konuşan Emanuel, ay sonu yapacağı ziyaret sırasında balıkçılar, bölge sakinleri ve yetkililerle görüşeceğini ifade etti.

Japonya'nın atık suyu boşaltma kararına desteğini göstermek için Fukuşima'dan balık yiyeceğini kaydeden Emanuel, aynı zamanda deniz ürünlerinin satıldığı pazarı da gezeceğini belirtti.

Emanuel, tahliye planının "tamamen şeffaf ve bilimsel verilerle desteklendiğini" vurgulayarak, Japonya'nın "doğru yolu izlediğini" belirtti.

Japonya'nın planını eleştiren Çin'i "kendi nükleer atıkları konusunda pervasız olmakla" suçlayan Emanuel, Çin'in kendi nükleer santrallerinden boşalttığı atık sudaki radyoaktif miktarının Fukuşima'ya kıyasla çok daha fazla olduğunu savundu.

Japonya, radyoaktif atık suyun insan sağlığı ve çevre için zararlı olmadığını savunuyor

Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına başlandığı bildirildi.

Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinden (TEPCO) yapılan açıklamada, boşaltma işleminin yerel saatle 13.00'te başladığı duyuruldu.

Açıklamada, seyreltilmiş radyoaktif atık suyun, yer altından denize uzanan bir kilometrelik tünelle tahliye edildiği belirtildi.

Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun boşaltılması planlanıyor.

Japonya, eleştirilere karşı, okyanusa tahliye edilen atık suyun temiz suyla seyreltildiğini, böylece sudaki radyoaktif materyal miktarının insan sağlığı ve çevre için zararlı kabul edilen oranların 40'ta 1'i kadar altında olduğunu savunuyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara sebep olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.