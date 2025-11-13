ABD Büyükelçisi Barrack'tan Suriye-İsrail İlişkilerine Dair Açıklamalar

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray ziyareti ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Barrack, "tarihi" olarak tarif ettiği ziyaretin modern Ortadoğu tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Barrack, açıklamasında Şam'ın IŞİD, İran Devrim Muhafızları, Hamas, Hizbullah ve ABD'nin "terör örgütü" kabul ettiği başka gruplara karşı Washington'a destek vereceğini söyledi.

ABD'li diplomat paylaşımında Şara ve Trump arasındaki görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yaptıkları görüşmeye de değindi.

Barrack görüşmeyi "çok önemli" olarak nitelendirdi ve "ABD-Türkiye-Suriye çerçevesinin bir sonraki aşamasını belirledik" dedi.

Barrack, bu çerçeveyi "Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'deki yeni ekonomik, savunma ve sivil yapıya entegre edilmesi, Türkiye-Suriye-İsrail ilişkilerinin yeniden tanımlanması, İsrail-Hamas ateşkesini destekleyecek hizalanmayı ilerletmek ve Lübnan sınırına dair bir takım meseleler" olarak detaylandırdı.

Barrack, Türkiye'nin bu süreçteki rolünü övdü ve Ankara'nın "Bir zamanlar duvarların bulunduğu yere köprüler inşa eden sessiz ve kararlı diplomasi" yürüttüğünü söyledi.

'İsrail 8 Aralık öncesi sınırlara çekilmeli'

Barrack'ın "Türkiye-Suriye-İsrail ilişkilerinin yeniden tanımlamak" derken neyi kast ettiğine dair Washington ya da Ankara'dan şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'li yetkili, 1 Kasım'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) forumunda "Türkiye ve İsrail birbiriyle savaşmayacak" demiş, iki ülke arasında "çok uzak olmayan gelecekte" bir ticaret anlaşması imzalanabileceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Washington ziyaretinin ardından basına yaptığı değerlendirmede Suriye'nin bölünme riskine dikkat çekti ama İsrail ile ilişkilere dair yorum yapmadı.

Türkiye-İsrail ilişkileri, Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra büyük oranda geriledi.

Ankara İsrail ile ticareti tamamen kesti ve Binyamin Netanyahu hükümetini sert şekilde kınadı.

Suriye-İsrail ilişkileri de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi ile giderek kötüleşti.

İsrail, Esad yönetimin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeyi aşarak bazı yerleşim yerleri ve stratejik öneme sahip Hermon Dağı'nda kontrolü ele geçirdi.

İsrail ayrıca Suriye'deki Dürzi azınlığı korumak için Şam'a bağlı milislere ve güvenlik güçlerine hava saldırıları düzenledi. Şam'da bazı noktaları da bombaladı.

Şara: 'İyi yol aldık'

Ahmed Şara, ABD ziyareti sırasında Washington Post gazetesine verdiği bir demeçte İsrail ile direkt müzakerlerin sürdüğünü ve anlaşmaya varma konusunda "iyi yol aldıklarını" söyledi.

Şara, "Ama nihai anlaşmaya varmak için İsrail'in 8 Aralık öncesi sınırlarına çekilmesi gerekiyor" dedi.

Suriyeli lider ABD'nin de müzakerelerde yer aldığını belirtti ve "birçok uluslararası taraf bu konuda perspektifimizi destekliyor" diye konuştu.

Şara ayrıca "Bugün sayın Trump'ın da bu perspektifi desteklediğini ve bir sonuca varılması için mümkün olduğunca çabuk baskı yapacağını öğrendik" ifadelerini kullandı.

İlgili haberler