Haberler

ABD Büyükelçisi Barrack'tan Suriye-İsrail İlişkilerine Dair Açıklamalar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray ziyaretini 'tarihi' olarak nitelendirerek, Suriye'nin terör örgütlerine karşı ABD'ye destek vereceğini duyurdu. Türkiye-Suriye-İsrail ilişkilerinin yeniden tanımlanması gerektiğini söyleyen Barrack, bu süreçte Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını vurguladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray ziyareti ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Barrack, "tarihi" olarak tarif ettiği ziyaretin modern Ortadoğu tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Barrack, açıklamasında Şam'ın IŞİD, İran Devrim Muhafızları, Hamas, Hizbullah ve ABD'nin "terör örgütü" kabul ettiği başka gruplara karşı Washington'a destek vereceğini söyledi.

ABD'li diplomat paylaşımında Şara ve Trump arasındaki görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yaptıkları görüşmeye de değindi.

Barrack görüşmeyi "çok önemli" olarak nitelendirdi ve "ABD-Türkiye-Suriye çerçevesinin bir sonraki aşamasını belirledik" dedi.

Barrack, bu çerçeveyi "Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'deki yeni ekonomik, savunma ve sivil yapıya entegre edilmesi, Türkiye-Suriye-İsrail ilişkilerinin yeniden tanımlanması, İsrail-Hamas ateşkesini destekleyecek hizalanmayı ilerletmek ve Lübnan sınırına dair bir takım meseleler" olarak detaylandırdı.

Barrack, Türkiye'nin bu süreçteki rolünü övdü ve Ankara'nın "Bir zamanlar duvarların bulunduğu yere köprüler inşa eden sessiz ve kararlı diplomasi" yürüttüğünü söyledi.

'İsrail 8 Aralık öncesi sınırlara çekilmeli'

Barrack'ın "Türkiye-Suriye-İsrail ilişkilerinin yeniden tanımlamak" derken neyi kast ettiğine dair Washington ya da Ankara'dan şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'li yetkili, 1 Kasım'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) forumunda "Türkiye ve İsrail birbiriyle savaşmayacak" demiş, iki ülke arasında "çok uzak olmayan gelecekte" bir ticaret anlaşması imzalanabileceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Washington ziyaretinin ardından basına yaptığı değerlendirmede Suriye'nin bölünme riskine dikkat çekti ama İsrail ile ilişkilere dair yorum yapmadı.

Türkiye-İsrail ilişkileri, Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra büyük oranda geriledi.

Ankara İsrail ile ticareti tamamen kesti ve Binyamin Netanyahu hükümetini sert şekilde kınadı.

Suriye-İsrail ilişkileri de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi ile giderek kötüleşti.

İsrail, Esad yönetimin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeyi aşarak bazı yerleşim yerleri ve stratejik öneme sahip Hermon Dağı'nda kontrolü ele geçirdi.

İsrail ayrıca Suriye'deki Dürzi azınlığı korumak için Şam'a bağlı milislere ve güvenlik güçlerine hava saldırıları düzenledi. Şam'da bazı noktaları da bombaladı.

Şara: 'İyi yol aldık'

Ahmed Şara, ABD ziyareti sırasında Washington Post gazetesine verdiği bir demeçte İsrail ile direkt müzakerlerin sürdüğünü ve anlaşmaya varma konusunda "iyi yol aldıklarını" söyledi.

Şara, "Ama nihai anlaşmaya varmak için İsrail'in 8 Aralık öncesi sınırlarına çekilmesi gerekiyor" dedi.

Suriyeli lider ABD'nin de müzakerelerde yer aldığını belirtti ve "birçok uluslararası taraf bu konuda perspektifimizi destekliyor" diye konuştu.

Şara ayrıca "Bugün sayın Trump'ın da bu perspektifi desteklediğini ve bir sonuca varılması için mümkün olduğunca çabuk baskı yapacağını öğrendik" ifadelerini kullandı.

İlgili haberler

BBC
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak

2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor

İBB iddianamesinde yeni detaylar! İki ünlü ismin hapsi isteniyor
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
Paraya para demeyecek! İşte Roberto Mancini'nin yeni takımı

Paraya para demeyecek! İşte Mancini'nin yeni takımı
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler

Dursun Özbek'ten bahis oynayan Eren hakkında olay yaratacak sözler
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
İstanbul'da hız limitleri değişti! İşte cadde cadde yeni sınırları

İstanbul'da hız limitleri değişti! İşte cadde cadde yeni sınırlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.