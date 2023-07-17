ABD BM Temsilcisi: Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı durdurması zalimlik

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı durdurmasını "zalimlik" olarak değerlendirdi.

Thomas-Greenfield, New York'taki BM binasında Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Dünya Gıda Programı'na göre 345 milyondan fazla kişinin gıda güvensizliğiyle mücadele ettiğine dikkati çeken Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna savaşının özellikle Orta Doğu ve Afrika'da milyonlarca ilave kişiyi açlık sınırına ittiğini söyledi.

Thomas-Greenfield, Rusya'nın anlaşmayı askıya alarak dünyadaki "mağdurlara" bir darbe daha vurduğunu belirterek, "Bu zalimliktir." dedi.

BM ve Türkiye'nin öncülüğünde sağlanan tahıl anlaşmasının bir "umut ışığı" teşkil ettiğini ve küresel gıda pazarına istikrar getirdiğini ifade eden Thomas-Greenfield, "Rusya tüm bu ilerlemeyi çöpe attı. Rusya siyasi oyunlar oynarken, insanlar açı çekecek." diye konuştu.

Thomas-Greenfield, tek bir ülkenin "insanlığı rehin" aldığını aktararak, tüm üye ülkelerin Rusya'ya kararını değiştirme ve tekrar anlaşmayı uzatma, genişletme ve uygulama için müzakere masasına dönme çağrısı yapması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya'dan "tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu" açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün görev süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadesini kullanmıştı.