ABD BM Daimi Temsilcisi Suriye Sivil Savunması Başkanı ile Görüştü

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih ile New York'ta bir araya geldi. ABD'nin Suriye halkının insani yardım ihtiyaçlarını gidermek için destek vermeye devam edeceği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih ile New York'ta bir araya geldi.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Suriye halkının insani yardım ihtiyaçlarını gidermek için destek vermeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, New York'ta görüşen ikilinin, Suriye'de en çok yardıma ihtiyaç duyan kesimlere nasıl ulaşılacağını ele aldığı aktarıldı.

Thomas-Greenfield'in, kendisinin BM Güvenlik Konseyi'nde Cilvegözü, Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapılarından geçiş sürelerinin 12 ay uzatılması için yürüttüğü çalışmaları aktardığı belirtilen açıklamada, Beyaz Baretliler'in hayat kurtarıcı ve cesur çalışmaları takdir edildi.